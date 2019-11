Anche il Molise partecipa a "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole"

MOLISE. Con 24 eventi inseriti nella banca dati del Centro per il libro e la lettura, anche il Molise partecipa attivamente a Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con #ioleggoperché organizzata dall’Associazione Italiana Editori, che da lunedì 11 a sabato 16 novembre colora l’Italia con oltre 1900 appuntamenti di lettura a voce alta nelle classi, anche grazie alla partecipazione di scrittori, giornalisti, attori, soci di associazioni culturali, bibliotecari e privati cittadini. Tre i filoni tematici proposti quest’anno, ai quali insegnanti e studenti stanno aderendo o ispirandosi: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, Noi salveremo il pianeta, La finestra sul mondo: perché leggere i giornali.

Ecco una selezione degli incontri: la lista completa delle iniziative organizzate in Molise è consultabile nella banca dati sul sito di Libriamoci, all’indirizzo http://www.libriamociascuola. it/II/edizione_2019/gestore. php?var0=4-appuntamenti®ione= 14

UN VIAGGIO NEL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO

11 e 12 novembre – Bojano, Scuola primaria “Monteverde”, Corso Don Albino Jovich

Nel corso delle giornate dedicate alla lettura ad alta voce, gli alunni saranno coinvolti in un interessante laboratorio linguistico-espressivo incentrato sulla lettura e sulla drammatizzazione. Saranno “catapultati” nel Giurassico di 180 milioni di anni fa, per conoscere le vicende che movimentano la vita quotidiana di un simpatico cucciolo di Pachicefalosauro. L'esperienza permetterà ai bambini di conoscere la vita sulla Terra di tantissimo tempo fa e di riflettere sui cambiamenti climatici che stiamo vivendo, per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita attuali e future.

Referente: Vittoria Rinaldi

LIBRIAMOCI 2019

14 novembre – Montenero di Bisaccia, Istituto Omnicomprensivo, Via Vittorio Argentieri 80

L'iniziativa “Libriamoci”, quest'anno, prevede la lettura del libro Frida e Diego, una favola messicana. Lo scopo è quello di scoprire tradizioni di culture molto lontane, paragonandole con le nostre nello specifico riferite alla “Festa dei morti” e “Halloween”, il tutto magnificamente accompagnato dalla scoperta di un personaggio di rilievo come Frida Kahlo.

Referente: Stefania Di Lena

PRENDIAMOCI CURA DELLA NOSTRA TERRA

11, 12 e 13 novembre – Campobasso, IC F.Jovine, via Friuli Venezia Giulia 1

Le letture spazieranno nel mondo narrativo di Rodari. Un lavoro più analitico verrà svolto sulla novella Il mondo in scatola dove viene affrontato, con ironia, il problema dei rifiuti. Insieme ai ragazzi si cercherà di trovare delle soluzioni alternative a quella presentate nel testo: soluzioni che protendono a salvaguardare il benessere sia dei cittadini che del nostro pianeta. La novella verrà anche trascritta in chiave fumettistica.

LA GRAMMATICA DELLE PAROLE E DELL'AMBIENTE

Dal 12 al 15 novembre – Isernia, IC “San Giovanni Bosco”, Corso Garibaldi, 43

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado partendo dalla lettura dei classici di Gianni Rodari come Le avventure di Cipollino, C’era due volte il Barone Lamberto, Fiabe lunghe un sorriso, scopriranno l’impegno di Rodari, quello che guarda ai grandi problemi del mondo, come la pace, l’uguaglianza, l’onestà, la democrazia, la solidarietà, l’attenzione verso i poveri e gli sfruttati, lo sviluppo dei popoli e la loro integrazione. Ci sarà, inoltre, una giornata a tema “La Grammatica di Rodari” con un flashmob, letture partecipate e lavori di gruppo con selezione di filmati che toccheranno le dinamiche antropologiche e culturali dell’autore. Le classi seconde e terze, invece, partendo dalla lettura del libro L’isola di plastica di Claudio Elliott e altri testi di tematica ambientale approfondiranno il linguaggio dell’ambiente e il concetto di “ecologia”. Toccheranno le tematiche del rispetto dell’ambiente, delle risorse energetiche rinnovabili, in vista di una economia sostenibile che possa salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dalle loro devastanti conseguenze. Sono previsti, infine, degli incontri con esperti del settore come i docenti dell’Associazione Italiana Geografi Italiani (AIGI) di Campobasso che illustreranno le esigenze e le eventuali soluzioni per evitare la distruzione dell’equilibrio del nostro ecosistema.

Referente: Marilena Ferrante





LETTORI VOLONTARI

Si recherà inoltre a leggere nelle classi come lettrice Rosa De Renzis (Nati per Leggere Molise)