A14, chiusura notturna Val di Sangro e tratto Atri Pineto-Pescara nord

VAL DI SANGRO. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Val di Sangro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 novembre, sarà chiusa l'uscita per chi proviene da Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Ortona;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 novembre, sarà chiusa l'entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Vasto nord.

Inoltre per programmati lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:



-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto Atri Pineto-Pescara nord, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non sarà usufruibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest", situata all'interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si consiglia di proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 novembre, sarà chiuso il tratto Pescara nord-Atri Pineto, verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà usufruibile l'area di servizio "Torre Cerrano est", situata all'interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si consiglia di proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.

Infine per attività di manutenzione degli impianti elettrici, salvo imprevisti, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale San Gabriele/Colledara – Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle ore 22,00 dei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 novembre alle ore 06,00 dei giorni successivi, per chi proviene da Teramo ed è diretto verso AQ/A25/RM.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso AQ/A25/RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara.

Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di usufruire dell’autostrada A14 e A25, in alternativa si consiglia di fruire della SS 80 per il Valico delle Capannelle dallo Svincolo di Basciano.