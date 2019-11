Statistiche per l'analisi dell'economia, giovedì il primo incontro con la Banca d’Italia

CAMPOBASSO. Il prossimo giovedì 14 novembre alle ore 16.00 presso il salone del pubblico della Filiale di Campobasso si terrà il primo dei quattro Incontri con la Banca d’Italia, un’iniziativa in corso su tutto il territorio nazionale dedicata al dialogo con i cittadini per parlare in modo aperto e diretto delle attività, delle competenze e degli obiettivi della Banca d’Italia.

L’incontro del 14 novembre verterà sul tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”. Le statistiche aiutano a orientarci e a comprendere il mondo intorno a noi, le interdipendenze tra settori e tra paesi e sono la base per svolgere analisi dell’economia nazionale e internazionale e, in ultima istanza, per prendere decisioni migliori nell’interesse della collettività. Durante l’incontro esperti della Banca d’Italia ed esperti esterni racconteranno l’attività condotta nell’ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali della banca centrale italiana e animeranno un dialogo sull’utilità delle statistiche e della ricerca economica per il benessere finanziario del Paese.

I relatori saranno Paola Ansuini (Responsabile della comunicazione della Banca d’Italia), Marcello Malamisura (Direttore della Filiale di Campobasso), Luigi Cannari (Vice Capo Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia), Riccardo De Bonis (Vice Capo Servizio Analisi statistiche della Banca d’Italia), Alberto Franco Pozzolo (docente di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Roma Tre), Giuseppe Stassi (Istat) e Giovanni Romano

(Caposervizio Redazione Rai Tgr Molise).