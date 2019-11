23enne ubriaco va in escandescenza e oppone resistenza agli agenti, denunciato

ISERNIA. I Militari della Sezione Operativa hanno deferito alla’Autorità Giudiziaria un giovane 23enne della provincia di Isernia, il quale fermato e controllato a seguito di una segnalazione effettuata su numero pronto intervento 112, dal titolare di un bar sito in questo centro per un comportamento intemperante e chiassoso assunto dal giovane all’interno dell’esercizio, veniva riscontrato in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche. Il giovane, intollerante al controllo, andava in escandescenza opponendo resistenza nei confronti dei militari operanti, nella circostanza si è reso necessario anche l’intervento del personale del 118. Ora dovrà rispondere alla competente A.G. di resistenza a pubblico ufficiale.