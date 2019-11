Si rompe ancora la Tac all'ospedale San Timoteo di Termoli

TERMOLI. Rotta la Tac all'ospedale San Timoteo di Termoli. E' accaduto ieri pomeriggio. A causa del disservizio, i pazienti sono stati trasferiti in altri presidi ospedalieri del Molise e di fuori regione per sottoporsi all'esame diagnostico. Il macchinario sarà sottoposto dai tecnici a verifiche per ripristinare la funzionalità al più presto (Fonte Ansa.it).