Rassegna Tempi Moderni: giovedì tutti in sala per 'Cafarnao', pellicola libanese da Oscar

TERMOLI. Dopo il successo, davvero oltre ogni aspettativa, del Martin Eden “napoletano” di Pietro Marcello tornano gli appuntamenti con la Rassegna Cinematografica Tempi Moderni, vol. 7.

Giovedì 14 novembre, nel consueto doppio spettacolo delle 18 e delle 21 verrà proiettato al Cinema Oddo di Termoli 'Cafarnao' (Libano, Francia, Usa, 2018), di Nadine Labaki.

«Candidato agli Oscar e ai Golden Globe 2018 nella categoria miglior film straniero e vincitore del Premio della Giuria a Cannes, il film narra la vicenda di Zain, un bambino coraggioso di Beirut che decide di ribellarsi alla vita difficile a cui sembra essere destinato. La cineasta libanese Nadine Labaki racconta la complessa realtà della Beirut contemporanea, in un canto di denuncia della povertà, dello sfruttamento dell’immigrazione, dell’innocenza non del tutto perduta di una generazione priva di ogni sbocco o riconoscimento. “Cafarnao” è frutto di mesi di ricerca sul campo della regista, che nella realizzazione dell’opera ha coinvolto attori non professionisti e con esistenze molto vicine a quelle raccontate nel film». (da cineblog.it)

«Tempi Moderni è un progetto che prova a produrre cultura nonostante gli ostacoli e le precarietà dei nostri tempi,» spiegano gli organizzatori. «È una rassegna di cinema d’autore che propone una scelta di film poco diffusi nei nostri territori, perché questi rinascano proprio dalla cultura. Tempi Moderni è anche un omaggio a Charlie Chaplin e alla sua indimenticabile interpretazione dell’uomo moderno alla prese con le trappole e gli ingranaggi alienanti del suo (e del nostro) tempo.

Tempi Moderni può crescere e svilupparsi se ci sarà il coinvolgimento e la partecipazione sempre più larga di tante persone e spettatori.

Vi aspettiamo, perciò, numerose e numerosi al cinema anche giovedì 14!».