TERMOLI. Una mattinata in compagnia di Gianni Rodari. In occasione della settimana in cui prende avvio Il Progetto Nazionale "Libriamoci", nella libreria "Il vecchio e il mare" di Termoli sono arrivati gli alunni della Scuola Primaria di Guardialfiera, classi terza, quarta e quinta, appartenenti all'Istituto Comprensivo di Palata, per ascoltare una lettura animata di Gianni Rodari, da cui sono scaturite molte riflessioni intorno ai temi della diversità e dell'accettazione reciproca. È stato, questo, il primo di cinque appuntamenti che, per tutta la settimana, vedranno coinvolte diverse scuole del territorio di Termoli e dei paesi limitrofi.

La visita degli alunni di Guardialfiera è continuata presso la biblioteca comunale di Termoli, distante pochi passi dalla libreria "Il vecchio e il mare", dove sono stati accolti con grande competenza e disponibilità dal personale impiegato, che ha mostrato loro i diversi spazi in cui la biblioteca si divide, dando spiegazioni specifiche e soddisfacendo così le loro curiosità in proposito, rispondendo anche alle numerose domande fatte dai ragazzi. I libri creano una magia speciale e i bambini riescono a percepirla meglio di chiunque altro.