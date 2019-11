Basket in carrozzina, buona la prestazione della Fly Sport nonostante la sconfitta

CAMPOBASSO. Gli ultimi secondi di gioco sono stati decisivi per i ragazzi della Fly Sport Molise. Con un risultato di 47 a 40 hanno ceduto al Santa Lucia Roma nella partita della scorsa domenica al Palasabetta di Termoli. Una prima di campionato che ha registrato una sfida, tutto sommato, equilibrata. I cestisti molisani hanno dominato nei primi due quarti. Punto a punto nel terzo quarto, poi la ripresa degli avversari.

“Una buona prestazione – ha commentato Fabrizio Durantini, uno degli allenatori – I nostri hanno dato tutto. Serve però maggiore concentrazione in difesa e in attacco. I laziali sono molto forti e nonostante questo è stata giocata una partita soddisfacente”.

Sabato la Fly Sport sarà in trasferta in Campania, a Battipaglia, mentre si attende anche il ritorno di Lorena Ziccardi che dovrebbe rientrare per la terza di campionato.