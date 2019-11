TERMOLI. Dopo l’ottimo riscontro di partecipanti ottenuto a Campobasso, prosegue domani a Isernia presso la sede della Camera di Commercio e giovedì 14 novembre a Termoli presso la sede della Confcommercio Molise in vfa Cile, il ciclo di incontri tematici dedicati alle nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi telematici dal prossimo 1° gennaio 2020.

Un argomento introdotto dal Collegato alla Finanziaria 2019, che dal nuovo anno prevede l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Gli incontri (gratuiti e aperti a tutti) serviranno a dissipare i dubbi agli imprenditori e a fornire tutte le informazioni necessarie contenute in un utile vademecum, comprese quelle relative alla necessità di riconvertire i sistemi attualmente in uso nei registratori telematici, per i quali è previsto un contributo che verrà concesso sotto forma di credito d’imposta.