Coprifuoco dei locali alle 24 e mensa, la sindaca di Palata replica alla minoranza

PALATA. In merito alla interpellanza con richiesta di risposta scritta, relativa alla rideterminazione dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi, il sindaco di Palata Maria Di Lena espone quanto segue:

«Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, Art 13 dispone che “l’interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.”

L’art. 14, che riguarda invece l’interrogazione, prevede che la stessa consista “nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo... Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale”.

Preliminarmente si fa dunque osservare che l’interpellanza presentata, testualmente “con richiesta di risposta scritta ai sensi del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale”, è di per sé irricevibile in quanto alla stessa, caso mai, proprio a norma del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si deve dare risposta orale.

Si fa inoltre presente:

- che l’ordinanza oggetto della richiesta è la n. 59 del 27/09/2019 e non l’ordinanza n. 59 del

27/10/2019 cosi come indicato nel testo dell’interpellanza di cui sopra; - che nel testo dell’interpellanza in corrispondenza del punto 1) gli interpellanti testualmente scrivono: “ per conoscere le motivazioni che hanno portato la MAGGIORANZA... “. A norma del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i singoli consiglieri possono presentare

una interpellanza al Sindaco o agli Assessori e non ai consiglieri di “Maggioranza” o di “Minoranza”.

Nonostante l’errore commesso, nello spirito di collaborazione e al fine di fornire un chiarimento ai cittadini e alle attività del nostro Comune si evidenzia quanto segue:

1) In merito all’emanazione dell’ordinanza n. 59 del 27/09/2019, premesso che:

a. sono pervenuti più volte presso l’ufficio della Polizia Municipale e direttamente al Sindaco esposti sia verbali che scritti, inviati anche alla Stazione dei Carabinieri e alla Questura di Campobasso per molestia e disturbo della quiete pubblica. b. al Sindaco, nella sua posizione di garante dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità pubbliche, compete l’obbligo di porre rimedi al fenomeno di inquinamento acustico o nel contrastarlo e di garantire la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (art 50 TUEL) c. la sezione 5° del Consiglio di Stato con sentenza 1567 del 07/03/2019 ha ampiamente

confermato i poteri del Sindaco in materia di orario di apertura delle attività. Per tutto quanto ciò esposto si è provveduto all’emanazione dell’ordinanza suddetta.

2) Viste le richieste di intervento da parte delle Forze di Pubblica Sicurezza, da parte dell’ASReM con nota ricevuta all’Ente e da parte dei cittadini di questo Comune non è possibile provvedere alla revoca dell’ordinanza suddetta.

3) Nel bilancio attuale non sono state programmate risorse per agevolazioni fiscali per le attività presenti sul territorio. Si valuterà in corso di programmazione dei bilanci dei prossimi esercizi, tenendo conto delle somme disponibili, eventuali agevolazioni fiscali per tutte le attività presenti nel territorio del Comune e non solo per quelle a cui è rivolta l’ordinanza suddetta, senza aggravio di spese per tutti i cittadini, cosi come già previsto nel programma elettorale.

In merito al servizio mensa e alla richiesta di utilizzo di prodotti locali, le disposizioni di legge in materia alimentare prevedono che il consumatore finale debba poter disporre di informazioni che gli consentano di “leggere” l’alimento e cioè di identificarne: tipologia, composizione, qualità, quantità, conservabilità, durata, etc. Nessun operatore del settore alimentare può somministrare prodotti non etichettati, etichettatura che deve ovviamente rispettare specifiche indicazioni obbligatorie imposte dalla legge, inoltre qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste relative alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze. L’idea di utilizzare prodotti del “posto”, per quanto “bella” possa essere, non è attuabile ne da un punto di vista normativo, ne ai fini della tutela della salute e sicurezza degli alunni che usufruiscono del servizio mensa, se non nei limiti in cui le aziende del “posto” siano in grado di fornire prodotti imballati ed etichettati nonché tutte le informazioni sulla presenza di componenti allergizzanti. Provate ad immaginare cosa accadrebbe se venisse somministrato un prodotto “del posto non controllato” e un alunno sviluppa qualche problema di salute o qualche reazione allergica???

In merito all’affidamento del servizio mensa, di cui nell’interpellanza si contesta in mancato affidamento diretto e l’utilizzo della procedura di gara, premesso che:

- la Giunta Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e non provvede ad affidare direttamente nessuna opera e nessun servizio, la cui competenza è a cura degli Uffici sulla base degli indirizzi amministrativi ricevuti; - per l’affidamento del servizio mensa, con delibera n. 68 del 18/06/2019 la Giunta ha deliberato di attivare il servizio mensa per anno 2019-2020 e ha dato mandato al Responsabile del servizio di individuare, facendo ricorso a forniture in economia con affidamento diretto a terzi (dato che il costo complessivo del servizio è al di sotto dei 40.000,00 €), la ditta per la fornitura del servizio mensa per anno 2019/2020; - con la medesima delibera la Giunta riconosceva al fornitore del servizio la possibilità di approvvigionarsi gratuitamente dell’acqua minerale al distributore sito presso la villetta comunale in Via Kennedy, anche al fine di sensibilizzare i bambini sull’utilizzo dell’acqua.

Tutto ciò premesso, ai fini dell’affidamento del servizio mensa, gli Uffici dell’ente hanno provveduto a predisporre avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla gestione del servizio mensa con richiesta del preventivo di spesa. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini previsti dall’avviso, il Responsabile del Servizio ha provveduto ad affidamento diretto del servizio mensa alla ditta. Sulla base di tutto quanto sopra esposto, nessuna procedura di gara di appalto pubblico è stata espletata dall’Ente ma, come da delibera di Giunta si è fatto ricorso a forniture in economia con affidamento diretto a terzi. Tutto quanto sopra esposto, in risposta alla vostra “interpellanza”, con l’augurio per il futuro prossimo che l’attività del Vs. Gruppo Consiliare non sia solo quella di solo controllo e contestazione degli atti posti in essere dal Sindaco e dalla Giunta comunale, ma è auspicabile che vi siano anche e soprattutto proposte e suggerimenti concreti e realizzabili per la crescita e lo sviluppo della nostra Comunità».