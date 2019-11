ROMA. Lavoro, Tartaglione: Confartigianato conferma gap tra scuole e lavoro.

“Il rapporto dei giovani imprenditori di Confartigianato mette in evidenza un evidente gap nel passaggio tra sistema educativo e mondo del lavoro. Le imprese lamentano una difficoltà nel trovare figure adeguate a colmare le loro esigenze di personale. Un vuoto che, per quanto riguarda gli under 30, supera le 350 mila unità e nel quadro più generale va oltre il milione di persone.

Si tratta di numeri importanti, che vanno affrontati in un’ottica di sistema".

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

“Sul piano della generazione più giovane, il miglioramento dell’orientamento scolastico è senz’altro un punto fondamentale. Come lo è l’implementazione del cosiddetto ‘metodo duale’ di formazione mista tra scuola e azienda, che ad esempio in Germania ha dato risultati importanti per l’inclusione sociale, ma qui in Italia coinvolge neanche 30mila studenti. Di fronte al già evidente fallimento del reddito di cittadinanza, occorre investire su politiche virtuose e sviluppare buone pratiche, partendo dai territori”, conclude la Tartaglione.