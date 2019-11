Giornata nazionale dell'albero, in prima linea anche le scuole termolesi

TERMOLI. L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e, in particolare, del verde urbano, promuove per il prossimo 21 novembre la Giornata Nazionale dell’Albero, con il coinvolgimento tutti gli istituti scolastici di Termoli.

L’intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare gli studenti verso la cultura della sostenibilità ambientale, creando i presupposti per un nuovo approccio verso il rispetto delle aree verdi, dei parchi urbani e in generale dell’ambiente.

L’auspicio di noi tutti sarà quello, d’ora in avanti, di attivare e sostenere le buone pratiche con comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo.

L’iniziativa si volgerà all’interno del Parco Comunale “G. La Penna” e verranno piantumate essenze arboree, una per ogni scuola di Termoli, nel rispetto della legge 10/2013.

Sarà la prima l’occasione per incontraci ed iniziare un percorso di condivisione sui programmi di sviluppo ambientale della nostra città.