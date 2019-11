SAN SALVO. La Città di San Salvo è pronta ad accogliere il Giro d’Italia 2020. Oggi sopralluogo della delegazione di Rcs per visionare le aree e la viabilità per la individuare il sito della partenza della decima tappa San Salvo – Tortoreto Lido del 19 maggio 2020.

Delegazione ricevuta in comune dal sindaco Tiziana Magnacca e dall’assessore allo Sport Tonino Marcello per stabilire la configurazione definitiva della logistica della tappa tutta abruzzese della 103esima edizione della corsa in rosa. In particolare sono state verificate l’area del ritrovo di partenza con le relative zone di parcheggio e la zona per l’allestimento del villaggio sponsor.

“Abbiamo ricevuto i complimenti della delegazione – sottolinea il sindaco Magnacca – per l’accoglienza oggi a loro riservata. Complimenti anche nel ricordo della precedente partenza del 2013 per una logistica che soddisfa appieno le esigenze organizzative di una manifestazione così importante”.

Il Giro d’Italia si fermerà a San Salvo per due giorni per la prima sosta prevista tra le ventuno tappe di avvicinamento a Milano dove si concluderà la edizione targata numero 103.