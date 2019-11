Solo chiacchiere in Consiglio regionale sul reclutamento di personale

CAMPOBASSO. Presieduto dal vicepresidente Gianluca Cefaratti si è tenuta oggi la seduta monotematica del Consiglio regionale per discutere delle procedure concorsuali attivate dalla Regione Molise per il reclutamento di personale. La seduta, con l’unico argomento in discussione, era stata richiesta dai Consiglieri Fanelli, Greco, Iorio, Fontana, De Chirico, Facciolla, Calenda, Primiani, Nola e Manzo.

Ha introdotto l’argomento il primo firmatario della richiesta di seduta monotematica, consigliera Micaela Fanelli. Sono intervenuti nell’articolato dibattito, per evidenziare le rispettive posizioni politiche sul tema o per esprimere perplessità circa alcune parti degli avvisi pubblici riguardanti l’attivazione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale e di categoria D e C della Regione Molise, i consiglieri Di Lucente, Fontana, Facciolla, Aida Romagnuolo, Pallante, De Chirico, Manzo, Nola, Nico Romagnuolo, Primiani, Iorio e del presidente della giunta Toma.

Nel corso della giornata si è tenuta anche una seduta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per organizzare i lavori dell’Assise.

A conclusione del lungo confronto sono stati presentati due atti di indirizzo da parte della maggioranza e delle minoranze che però non sono stati iscritti all’ordine del giorno e quindi discussi in quanto le rispettive richieste di iscrizione non hanno raggiunto il quorum dei due terzi dei presenti previsti dal Regolamento consiliare. Il Presidente della Giunta Donato Toma ha però dichiarato di voler trasmettere il testo dei due atti di indirizzo al III Dipartimento per le valutazioni del caso.