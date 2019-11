COLLETORTO. Giornata della gentilezza, riuscita l'iniziativa alle scuole di Colletorto. Si parla, oggi, moltissimo di bullismo, di cyber-bullismo e di violenza verbale, oltre che fisica, messi in atto da ragazzi nei confronti di coetanei definiti “deboli” o “diversi”, che diventano vittime, spesso silenziose.

Tra le varie possibilità di prevenzione di questi fenomeni, esiste proprio l’educazione alla gentilezza, mettere in atto una serie di comportamenti, nei confronti degli altri che hanno alla base dei sentimenti importanti, come l’altruismo, l’onestà, la generosità e l’empatia.

Non solo le scuole, ma anche le famiglie devono assumersi il dovere di curare l’aspetto affettivo dei bambini, stimolando attraverso l’esempio e attraverso pratiche educative quotidiane, la propensione all’ascolto, all’aiuto reciproco, alla comprensione dei sentimenti, all’accoglienza delle differenze.

Gli alunni della scuola Primaria di Colletorto, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, hanno realizzato cartelloni, segnalibri, cuori, addobbi con le parole gentili in italiano e inglese.

Hanno, inoltre, presentato canti, balli, poesie, racconti, favole e piccoli sketch sul significato di Gentilezza anche con qualche tocco dialettale divertente. È stato realizzato anche un “TG delle Buone Notizie”, per esprimere l’importanza della Gentilezza al giorno d’oggi. Le iniziative, condivise e sostenute dalla dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, hanno coinvolto anche la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado con poesie, riflessioni, canti e balli. Un progetto da condividere anche nei prossimi anni come punto di riferimento per promuovere valori così importanti e significativi.