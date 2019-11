CASACALENDA. San Pio da Pietrelcina a Casacalenda. “Nel 1906 nella seconda parte dell'anno, troviamo per certo fra Pio da Pietrelcina e i suoi confratelli a Casacalenda. Ospiti nel convento dei Frati Minori di Sant'Onofrio. Troviamo ancora il frate di Pietrelcina a Casacalenda nel 1907, nel convento di Sant'Onofrio per rimanervi questa volta per ben venti giorni e passa.

Domenica 24 novembre 2019 – inaugurazione della cella di San Pio da Pietrelcina

Programma: ore 11.30 Santa Messa presieduta da Fra Maurizio Placentino – Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di “Sant'Angelo e Padre Pio” di Foggia; al termine interventi di Fra Carlo A. Roberto, Frate Minore dell'Eremo; a seguire Benedizione e visita della cella

Tutti sono invitati a partecipare.