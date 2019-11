Truffe, ricettazioni e divieti di rientrare in città: raffica di denunce

CAMPOBASSO. Una 38enne di Pescara e un 48enne di Chieti, entrambi con precedenti di polizia alle spalle, sono stati denunciati per il reato di truffa dai carabinieri della Stazione di Campobasso; ai militari si era rivolto una donna del capoluogo che aveva posto in vendita sul notissimo sito web di compravendita tra privati subito.it, l’autovettura del padre facendosi però convincere a corrispondere alla coppia di delinquenti, mostratisi particolarmente interessati all’acquisto, una somma di denaro di 200 euro, operazione quest’ultima prospettata come necessaria per la riscossione della promessa di acquisto pattuita, peccato però che poi la vendita dell’auto ai predetti non si è mai concretizzata e gli stessi, intascata la somma tramite bonifico bancario, abbiano poi fatto perdere le loro tracce rendendosi irreperibili.

La denuncia presentata dalla donna ai carabinieri ha fatto quindi scattare le indagini che hanno permesso in breve tempo di identificare e denunciare i responsabili che dovranno ora risponderne ai Magistrati di Campobasso.