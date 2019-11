Turbogas al confine del Molise, si muovono Federico e Testamento

CAMPOBASSO. Nota del portavoce alla Camera dei Deputati, Antonio Federico, sul progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica nel territorio di Presenzano, al confine tra Molise e Campania.

«Lunedì scorso, insieme alla collega Rosa Alba Testamento e altri, ho presentato una interrogazione al Ministero dello Sviluppo economico sul progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a Presenzano (CE), al confine tra Molise e Campania, in un’area già sottoposta ad un elevato fattore di pressione ambientale.

Parliamo del progetto presentato da Edison nel 2011 quando fu anche autorizzato dal Mise. Da allora i termini per l’avvio dei lavori sono stati prorogati più volte fino al dicembre 2018 quando c’è stata l’ultima proroga che scadrà a fine 2021. Intanto, però, giorni fa sono iniziati i lavori di sminamento del terreno dove sorgerà la turbogas.

Al Ministero abbiamo chiesto se il progetto è in linea con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul contrasto ai cambiamenti climatici e con il processo di riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili per la produzione di energia, anche alla luce delle previsioni inserite nel Piano Nazionale Energia e Clima.

Questo perché dobbiamo dare risposte alla preoccupazione dei cittadini, perché nella zona sono già attivi due inceneritori ed un cementificio.

Pur riconoscendo che non sarà una battaglia semplice, in quanto la società ha già le autorizzazioni, ci stiamo impegnando per restituire tranquillità e serenità ai residenti di tutta l'area al confine tra le due regioni.

Accanto all’interrogazione presentata al Mise, insieme ad altri colleghi stiamo avendo un’interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente, partendo anche dall’interrogazione che la Presidente della Commissione Ambiente al Senato, Vilma Moronese, ha presentato sullo stesso tema già sei anni fa.

Inoltre siamo in costante contatto con i nostri portavoce nelle Regioni Molise e Campania per capire l’orientamento dei due Consigli regionali.