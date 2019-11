Litigano due persone, scatta la denuncia

CAMPOBASSO. È di ieri inoltre l’intervento della pattuglia sempre della stazione di Campobasso, a seguito di richiesta pervenuta da un cittadino al 112, per sedare una lite per futili motivi ma piuttosto accesa tra un 42enne, cittadino italiano, e un giovane cittadino egiziano classe 2000 il quale, terminato l’intervento ed il momento di particolare agitazione dovuta a semplici fraintendimenti, risultava destinatario di un provvedimento di Pubblica Sicurezza del divieto di ritorno nel comune di Campobasso per un periodo di due anni, ancora in atto.