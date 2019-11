Libriamoci 2019: al Boccardi-Tiberio si entra nel vivo

TERMOLI. Si entra nel vivo delle attività di “Libriamoci 2019” presso l’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli che da domani, giovedì 14 novembre, e fino a sabato 16, accoglierà gli alunni delle Scuole secondarie di primo grado del territorio, per condividere il progetto di lettura che vedrà la Scuola di via De Gasperi promotrice di una serie di attività laboratoriali il cui obiettivo è quello di promuovere la lettura. Filo conduttore dell’iniziativa, che si aprirà alle ore 9.00 con i saluti della Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, sarà la tutela dell’ambiente. Protagonista della prima giornata, assieme agli alunni del “Boccardi – Tiberio”, sarà l’Istituto comprensivo “Jhon Dewey” di San Marino in Pensilis – Portocannone – Ururi.