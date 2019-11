Aggressione a una minorenne, nei guai il protagonista del video finito sui social

CAMPOBASSO. La Squadra Mobile e la Polfer di Campobasso, nella serata di ieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare - divieto di dimora nella Regione Molise e divieto di avvicinamento e contatto con la persona offesa e con i luoghi da questa frequentati - a carico di un cittadino egiziano 19enne, già denunciato per reati contro il patrimonio, per danneggiamento, reiteratamente inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso dal Questure di Campobasso il 18.10.12019.

L'Ordinanza, emessa dal Gip di Campobasso, era stata richiesta dalla Procura della Repubblica a seguito di indagini delegate alla Squadra Mobile che avevano consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamento in danno di minore oltre che di cessione, alla predetta, di sostanze stupefacenti.

Si ricorderà che nei giorni scorsi la stampa aveva diffuso un video, tratto da un noto social network, girato in città da un passante che aveva occasionalmente assistito all'aggressione di un uomo in danno di una ragazza di minore età. Di fatto quest'ultima, "plagiata" dallo straniero, si intratteneva con lui, non rientrando nel suo nucleo familiare d'origine. A seguito dell'attivazione da parte della Polizia di Stato, il Comune di Campobasso — Servizi Sociali, collocava la minore in struttura protetta, dalla quale la ragazza sistematicamente si allontanava. La Polizia in ben due occasioni la rintracciava e la ricollocava nella struttura, da dove nuovamente fuggiva.

La Polizia giudiziaria delegata alle indagini — pur con le difficoltà dovute alla reticenza della minore ed all'incapacità della stessa di descrivere il suo vissuto - documentava i maltrattamenti agiti dal ragazzo estrinsecatisi in reiterate offese, aggressioni fisiche e condizionamenti piscologici, posti in essere approfittando della particolare vulnerabilità della minore; peraltro, in varie occasioni egli la induceva ad assumere sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Durante la fase di esecuzione della misura, la Polizia di Stato rintracciava - in compagnia della minore e del destinatario della misura cautelare - un altro giovane egiziano, anch'egli destinatario del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, reiteratamente inosservato, irregolare sul territorio nazionale a far data dal 6 novembre 2019 a seguito del mancato rinnovo del permesso di soggiorno. L'immigrato irregolare, a cura dell'Ufficio Immigrazione, veniva espulso e trattenuto presso il Centro per Identificazione ed espulsione di Bari in attesa del rimpatrio.

Da accertamenti esperiti, è emerso che i tre vivevano del centro storico di Campobasso, presso l’abitazione di un uomo, G.P., noto alle forze dell’ordine, originario del Capoluogo, pluripregiudicato, tossicodipendente e alcolista. L’immobile concesso in uso ai due cittadini stranieri e alla ragazza minorenne, è stato sottoposto a sequestro preventivo per la violazione dell’art. 12 comma 5 del T.U. Immigrazione.

I due egiziani sono stati denunciati per concorso in sottrazione di minore e per l’inosservanza del provvedimento di foglio di via obbligatorio.

A G.P. e ad E.S.A.S. è stato inoltre contestato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La minore è stata denunciata, invece, alla Procura per i Minorenni di Campobasso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nonché per la violazione dell’art. 4 della Legge 110/1975 essendo stata trovata in possesso di un temperino durante la perquisizione personale.

Nella stessa serata il G.P., è stato nuovamente denunciato all’Autorità Giudiziaria, avendo violato i sigilli apposti all’appartamento oggetto dell’indagine e perciò sottoposto a sequestro preventivo.