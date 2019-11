CAMPOBASSO. “Il depotenziamento dell’offerta sanitaria pubblica nella Provincia di Isernia, lo smantellamento della rete di emergenza –urgenza su tutto il territorio regionale, in particolar modo quelle di Venafro e Larino, il necessario riequilibrio di risorse tra pubblico e privato, la situazione del punto nascite di Termoli, la tutela delle popolazioni residenti nelle aree interne e di montagna. Sono questi alcuni degli argomenti approfonditi ieri durante la riunione con la segreteria del Ministro della Salute Roberto Speranza”. Ad affermarlo Rosa Alba Testamento, Portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

“Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche il Portavoce del M5S al Comune di Isernia Mino Bottiglieri, l’Avvocato Ottavio Balducci e Aida Trentalance del forum per la Sanità Pubblica, ho manifestato – continua Testamento - tutta la nostra preoccupazione per le indiscrezioni giornalistiche filtrate nelle ultime settimane sul nuovo Piano Operativo Sanitario molisano, che prevedrebbe un ulteriore dimagrimento delle prestazioni e dei servizi offerti dagli ospedali di Isernia e Termoli e nessuna inversione di rotta rispetto al finora accertato pagamento di cospicui extra budget alle strutture private accreditate. Ho fatto presente - prosegue - come il ridimensionamento della sanità pubblica nella provincia di Isernia, con la paventata soppressione di alcuni reparti come oncologia e neurofisiopatologia e la conferma, dopo lo smantellamento del pronto soccorso, anche della chiusura del punto di primo intervento di Venafro sia pienamente in contraddizione rispetto al recente riconoscimento da parte della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria della Piana di Venafro come “area critica dal punto di vista sanitario”, a causa del numero di malattie cardiologiche, cerebrovascolari e di tumori alla mammella superiore alla media regionale”.

“C’è molta apprensione tra le comunità locali di Isernia e Provincia e del Basso Molise perché se le notizie di stampa venissero confermate

metterebbero ulteriormente in pericolo la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, già ampiamente compromessi. Abbiamo esposto le motivazioni che sottendono alle difficoltà delle strutture sanitarie pubbliche e i conseguenti disagi che i cittadini devono quotidianamente affrontare per poter accedere alle cure, consegnando al capo segreteria del Ministro Speranza, che ha molto apprezzato i contenuti dell’incontro, una documentazione fatta di dati, casi e situazioni concrete che dimostrano la necessità di rilanciare il sistema sanitario pubblico molisano” – conclude Testamento.