Emodinamica, Menna: «Questo territorio la reclama da tempo»

VASTO. Come preannunciato nei giorni scorsi (Leggi) Francesco Menna dalle parole è passato ai fatti con l'invio di una lettera ai presidenti della regione Abruzzo Marco Marsilio e della regione Molise Donato Toma, ai direttori generali della Asl di Chieti Thomas Schael e Campobasso Gennaro Sosto, oltre al commissario ad Acta per il piano di rientro Angelo Giustini:

"Scrivo la presente in riferimento alla vicenda legittima che questo territorio reclama da tempo di un servizio di emodinamica presso l’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto.

In questi giorni, attraverso una conferenza stampa, la Regione Abruzzo ha comunicato che il servizio di emodinamica non potrà essere insediato presso l’Ospedale di Vasto, per vari motivi (Leggi).

A questo punto, senza rinunciare alla doverosa e giusta battaglia di un servizio esclusivo per la sola Città del Vasto e per il territorio del Vastese, sono a chiedere di valutare nuovamente, e positivamente, la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di un accordo di confine da realizzarsi tra Vasto e Termoli, che consenta di garantire il servizio ‘salvavita’ per entrambe le comunità ma con presidio a Vasto.

Certo di un Vostro riscontro, saluto cordialmente."