NAPOLI. L’innovazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del Sud: al via ieri mattina a Napoli, presso l’Aula Magna dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, Forum PA Sud, Festival della coesione per lo sviluppo del Mezzogiorno, una due giorni di convegni e workshop. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha partecipato alla tavola rotonda “Sostegno dei Sistemi regionali del Mezzogiorno all’innovazione sostenibile del Paese”. Si è discusso di investimenti, creazione di nuove imprese, ricerca applicata, sviluppo innovativo, Zes, ma anche di come affrontare la sfida che viene dalla nuova programmazione europea.