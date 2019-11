"Rilanciare il settore delle costruzioni per rilanciare il Paese", venerdì il presidio

CAMPOBASSO. Fneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Molise indicono per domani 15 novembre alle ore 10,00 una manifestazione regionale in via Genova a Campobasso per rilanciare il settore delle costruzioni. Di seguito il manifesto.

La bilateralità edile a garanzia del settore legale e trasparente

1. Protocollo legalità

2. Legge Regionale DURC per congruità

3. Adozione della patente a punti

Per un settore efficace:

1. Designazione in tempi rapidi del Commissario ricostruzione post terremoto

2. Qualificazione Stazioni Appaltanti e adozione del BIM (Building Information Modelling).

La ricostruzione post sisma

«Si chiede di applicare regole semplici, snelle, garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro (monitoraggio dei flussi di manodopera e adozione del badge); è necessario favorire l’aggregazione di Comuni in Consorzi, e supportare gli stessi sbloccando la ricostruzione pubblica e privata attraverso l’adozione di task force di tecnici».

Per un settore utile al territorio

«Chiediamo che la Regione s’impegni efficacemente per i progetti del Master Plan e che attraverso un confronto con MIT, ANAS, RFI, Beni Culturali, ecc. garantisca un flusso costante di finanziamenti destinati a progetti per un territorio manutentato e sicuro, infrastrutturato e attrattivo ad insediamenti produttivi, valorizzato turisticamente quale Regione Verde. Si chiedono misure atte a preservare il territorio, a rendere sicuri gli edifici scolastici, sanitari e pubblici, valorizzare il parco abitativo popolare e delle Ater. Si chiede che la Regione definisca un elenco di opere cantierizzabili a breve termine e un’ulteriore lista di opere da realizzare con tempi più lunghi».

Interventi per rivitalizzare l’edilizia privata

«Lo Stato sta offrendo tante opportunità utili: ECO BONUS - SISMA BONUS - CONTO TERMICO - BONUS FACCIATE. Sarebbe utile che la Regione informi sulle opportunità e soprattutto diventi protagonista con progetti di programma da concordare con i Comuni per la riqualificazione urbana e dei borghi, integrando i vari bonus con risorse regionali e adottando lo zero consumo suolo».

Il confronto

«Si chiede che la Regione, istituisca una task force con Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL per affrontare la crisi delle costruzioni , con l’obiettivo di prevenire e contrastare le situazioni di crisi, i fenomeni distorcenti la libera concorrenza nelle gare d’appalto il dumping contrattuale, le forme di lavoro irregolare, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le infiltrazioni criminali».