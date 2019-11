CAMPOMARINO. L'assessore all'Ambiente del comune di Campomarino Antonio Saburro esprime in una nota il proprio rammarico per la mancanza di senso civico in paese.

«L'inciviltà regna sovrana. Si parla tanto di ditte che non svolgono bene il proprio lavoro, ma in questi pochi mesi di mandato ho potuto constatare personalmente che troppo spesso le situazioni che rendono il nostro paese sporco non dipendono dalle ditte ma da tantissimi (troppi) incivili. Questo vale sia per quanto riguarda la raccolta differenziata che per la raccolta permanente di abiti, scarpe, borse e accessori di abbigliamento. Nell'ultima settimana ho beccato tre incivili (nostri concittadini) a buttare rifiuti fuori dalle eco-isole (a eco-isole non piene) e oggi, dopo aver fatto l'ennesima segnalazione/rimprovero alla ditta che gestisce i contenitori per la raccolta degli abiti, ho constatato, con grande rammarico, che i raccoglitori erano quasi vuoti ma intorno ad essi vi erano tante buste di abiti ecc.

Sto dando tanto impegno per questo paese (come è giusto che sia), ma mi piacerebbe un giorno vedere che tutto migliora non solo grazie al mio impegno, ma anche ad una crescita culturale e civile di tanti di noi».