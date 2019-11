CAMPOBASSO. Ritrovato dal cane Karijiang del Cnsas Molise il pensionato disperso a Torella del Sannio. Le ricerche proseguivano dalla notte di mercoledì 13 novembre e sono andate avanti anche in notturna. Oggi finalmente il ritrovamento, era seduto in un'area boscosa molto impervia, questa mattina, il pensionato di 78 anni allontanatosi ieri sera da casa a Torella del Sannio. L'anziano non era rientrato a casa dopo la passeggiata pomeridiana e i familiari, in serata, avevano lanciato l'allarme.

Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con le unità cinofile e gli uomini del Cnsas con il cane molecolare. E' stato proprio lui, Karijiang, di razza Howavart, 2 anni e 7 mesi, a individuare l'uomo in contrada Vicenne, una zona raggiungibile solo a piedi. Il settantottenne è stato trasportato in barella attraverso il fitto bosco e condotto fino a un fuoristrada in dotazione al Soccorso Alpino. Ad attendere la squadra un medico e un infermiere del 118 Molise che hanno condotto il pensionato alla postazione territoriale 118 per le prime cure.

Ieri pomeriggio è stata denunciata alla competente Stazione dei Carabinieri la scomparsa di G. C. di Torella del Sannio, il quale si era allontanato dalla propria abitazione nelle prime ore della mattina di ieri senza farvi più rientro.

Sono stati attivati interventi con uomini e mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei volontari della protezione civile regionale.

Per le ricerche sono stati utilizzati anche un elicottero, unità cinofile e cani molecolari.