MOLISE. L’artista molisana Carla Cerbaso, che i termolesi scoprirono nella settimana di Ferragosto 2018, con l’apprezzata mostra al Castello Svevo, domani sarà a Pescara, nella libreria "I luoghi dell"anima", dove avrà luogo un singolare evento in cui la presentazione della silloge poetica avverrà attraverso la trasformazione e la compenetrazione tra poesia, musica e canzoni a opera del talentuoso chitarrista Fabrizio Stella.

Il libro, edito da Tabula Fati, intraprende simbolicamente un nuovo viaggio, come indica il singolare tiitolo: "Come le barche stanche della calma". L'artista si circonderà, per l’occasione, anche delle sue opere pittoriche e scultoree. La voce sarà dell’attore Mario Massarotti. Presenterà Arianna di Tomasso. Con la partnership di AlCuA Associazione per la libera cultura in Abruzzo.

«Desideravo sperimentare un nuovo modo di presentare le mie poesie, e l’invio a sorpresa di un file musicale di un amico, mi ha confermato la possibilità di fare ciò: la mia poesia "Ultimo giorno ad Auschwitz", terza classificata nel concorso internazionale Amico Rom, diventava una canzone, se pur a livello amatoriale, (lui non è un cantante né un musicista, ma uno che ha la giusta sensibilità per comprendere determinati meccanismi). Ebbene, in questi ultimi tempi, grazie alla collaborazione, invece, di un professionista e appassionato musicista, Fabrizio Stella, con il quale le mie poesie sono entrate in vera simbiosi e al quale ho dato carta bianca nella scelta di alcune di esse, (preferisco le scelte dettate dalle emozioni piuttosto che organizzate a tavolino), la presentazione del libro "come le barche stanche della calma", edito da Tabula Fati, il 16 novembre nella particolare libreria "I luoghi dell’anima" a Pescara, realizzerà il mio desiderio grazie all’interpretazione musicale e alla canzone di Fabrizio Stella, all'interpretazione e l'interessante voce di Mario Massarotti nella declamazione e la conduzione della brava Arianna Di Tomasso, ideatrice e presentatrice di importanti eventi. Ci saranno inoltre, alcune mie opere scultoree, a dimostrare che sono una scultrice più che una poetessa, ma quando finisco l’argilla... utilizzo le parole per scolpire una poesia... ne parleremo...»