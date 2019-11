Sabato il gruppo di lettura su "Martin Eden” di Jack London

TERMOLI. "Martin Eden" di Jack London e l’omonimo film di Pietro Marcello, tratto dal libro stesso e proiettato recentemente a Termoli nella rassegna cinematografica “Tempi Moderni”, sono al centro del nuovo gruppo di lettura e gruppo di visione della libreria Fahrenheit sabato 16 novembre alle ore 17,00.

Martin Eden, un giovane marinaio di Oackland, salva la vita a un ragazzotto della buona borghesia di San Francisco, Arthur Morse. Per ringraziarlo, questi lo presenta alla famiglia e alla sorella, Ruth. Tra questa e il giovane marinaio scatta subito un'attrazione vitale, ostacolata però dalle differenze di classe e quindi dalla prevedibile resistenza della famiglia di lei. Un po' per farsi accettare socialmente, un po' perché sinceramente affascinato da quel mondo borghese, Martin decide di affinare la propria cultura.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.