Gestione dei rifiuti sostenibile e nuove tecniche di compostaggio di comunità

CAMPOMARINO. Nuove metodologie e tecnologie a servizio dell’ambiente per migliorare ed efficientare la gestione dei rifiuti. Questo il tema della visita studio organizzata dal GAL Molise verso il 2000 all’interno del progetto transfrontaliero NETWAP, in programma da lunedì 18 novembre e fino a mercoledì 20 novembre a Campomarino.

Lunedì 18 novembre, a partire dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, presso il Comune di Campomarino, i responsabili del centro ricerche ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) Casaccia, del GAL Molise verso il 2000, del Fenice Green Energy Park e del Comune di Campomarino saranno impegnati in un sopralluogo nelle aree individuate per l’installazione di compostiere di comunità dedicate al riutilizzo del rifiuto organico. Martedì 19 novembre gli stakeholder incontreranno i rappresentanti dell’associazione che si occuperà di amministrare la compostiera. Subito dopo, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 20.00, si svolgerà, presso Palazzo Norante, in via Skanderberg 5, il seminario del progetto NETWAP dal titolo ‘Promuovere abitudini e soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti rivolte ai cittadini e ai turisti’.

L’evento sarà un momento di confronto con i cittadini a cui sarà presentato il progetto europeo e le nuove metodologie e tecniche di gestione dei rifiuti previste dal progetto. Infine, mercoledì 20 novembre, dalle 9.00 alle 13.30, sarà realizzata un’indagine merceologica del rifiuto organico all’interno di tre aree: area costiera, interna ed urbana.

L’evento è organizzato dal Gal Molise Verso il 2000 (partner del progetto) e coinvolge il Comune di Campomarino, il Fenice Green Energy Park e il centro ricerche ENEA Casaccia.

Finanziato con i fondi europei del Programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Croazia, il progetto NETWAP vuole creare un sistema di gestione dei rifiuti sostenibile, basato su tecnologie e procedure innovative sia nella gestione del rifiuto organico che nel riciclo della plastica.