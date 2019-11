Efficientamento energetico a Montenero, Bozzelli: «Amministrazione destata dal suo torpore?»

MONTENERO DI BISACCIA. «Come cittadina e come consigliere comunale, prendo atto (finalmente, pare si siano svegliati!) dell’iniziativa alla quale ha aderito il nostro Comune per ottenere il finanziamento per migliorare l’efficienza energetica nei nostri edifici scolastici, oltre che munire di un impianto di climatizzazione, più rispettoso dell’ambiente, la Casa comunale,» esordisce in una nota la consigliera comunale di minoranza Valentina Bozzelli, replicando all'amministrazione a margine dell'assise di mercoledì 13.

«Verosimilmente, in questa occasione, l’Amministrazione comunale ha dimostrato di aver anticipato le istanze del Comitato “Bambini Scuola Elementare” e di essersi destata dal suo torpore. Rammento, in proposito, che, con nota del 31.08.2019, il Comitato “Bambini Scuole Elementari” aveva sollecitato il Comune su altra e più importante iniziativa di finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici, invitando gli Amministratori a formalizzare la relativa richiesta di finanziamento ai sensi come da D. M. 188 del 2019, con scadenza al 15.09.2019; iniziativa prioritaria rispetto all’installazione delle luci a led nelle scuole.

L’iniziativa e la richiesta sopra richiamata, veniva fatta oggetto anche della mozione urgente, denominata “Scuole sicure”, presentata dai consiglieri comunali Palombo-Rosati e sulla quale convergeva l’unanime condivisione da parte di tutti i consiglieri comunali di opposizione che l’avrebbero votata sicuramente. Pur tuttavia, non v’è chi non veda, come l’Amministrazione comunale, in ordine ad un tema così importante e condivisibile, quello appunto della messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Piazza della Libertà, ha dimostrato tutta la sua indifferenza e sciatteria, laddove ha avuto l’ardire, intanto, di soprassedere ad una richiesta così rilevante in termini di contributi (pari ad euro 1.000.000,00 per Comuni fino a 5.000,00 abitanti ed euro 2.500.000,00, per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 25.000.000 abitanti); in secondo luogo, udite udite, fissava la discussione della Mozione urgente, ad una data successiva (25.09.2019), a quella del termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo (15.09.2019), di fatto, vanificando ogni ragione di discutere e votare la medesima mozione, perché non più fattibile.

Con la tardiva convocazione del Consiglio comunale il Comune di Montenero ha sciupato una occasione irripetibile.

Verosimilmente, le censure levate da parte dei consiglieri di opposizione, in occasione della seduta del predetto Consiglio comunale del 25.09.2019, ha sortito quantomeno, l’effetto di una maggiore solerzia ed attenzione dell’Amministrazione comunale che, oggi, senza motivo, si autocelebra in ordine ad un atto che ben può definirsi “atto dovuto”. Difatti, l’intenzione del consigliere Bozzelli è stata proprio quella di sollecitare gli Amministratori ad essere più attenti e sensibili a certi temi e “non perdere altre occasioni”! Tra l’altro, di mancati obiettivi, questa Amministrazione ne ha collezionato più di uno, ivi compresa la recente esclusione dall’intervento di adeguamento e valorizzazione di spazi per le produzioni del Flag Molise costiero, di cui chiediamo conto e chiarimenti al Sindaco.

Sulla mancata richiesta di informazioni da parte dello scrivente consigliere, alla quale fa cenno immotivatamente il Sindaco, colgo l’occasione di informare lo stesso, che, da parte dell’Amministrazione comunale vi è sempre stato un tardivo riscontro alle richieste dell’Avv. Valentina Bozzelli, nonostante le stesse fossero state formalizzate nell’espletamento della funzione di consigliere dalla stessa esercitata e, paradossalmente, in numerosi casi, si è verificata una frapposizione di ostacoli nel portarla a conoscenza di quanto richiesto.

Come è facile arguire, una simile condotta pregiudica la conoscenza tempestiva delle iniziative dell’Amministrazione comunale, tanto che di ciò, il Consigliere Bozzelli si è lamentata anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 13.11.2019. Si astenga, pertanto, il Sindaco dal riferire circostanze non corrispondenti alla verità e prenda atto dell’inerzia e dei ritardi persistiti per circa cinque anni, ormai».