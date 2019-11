Martedì 19 novembre sciopero del trasporto pubblico in Molise

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota indirizzata dalle Segreterie Regionali della Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti Autoferro, alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero e all'Osservatorio sui conflitti presso il Ministero dei trasporti con la quale le organizzazioni sindacali segnalano le violazioni aziendali rispetto agli obblighi per le imprese di trasporto concernenti l'informazione all'utenza in caso di sciopero.

"Le scriventi Organizzazioni Sindacali, facendo seguito nuovamente alla nota ricevuta per conoscenza lo scorso 8 novembre e con la quale Codesta spettabile Prefettura, nel rammentare lo sciopero regionale di 24 ore del trasporto pubblico locale in programma per il prossimo 19 novembre 2019, richiama l'attenzione delle imprese di trasporto affinché assicurino in costanza dell'astensione lavorativa, l'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel rispetto delle normative, degli accordi e delle regolamentazioni di settore, dichiarano quanto segue: Le aziende del trasporto pubblico locale che operano nella Regione Molise hanno disatteso nel passato e continuano a disattendere anche oggi, i previsti obblighi concernenti l'informazione all'utenza in caso di sciopero, richiamati peraltro espressamente all'art. 9 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. Nello specifico le scriventi Segreterie Regionali segnalano alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nonché alle spettabili Istituzioni in indirizzo, che le sopraindicate aziende di trasporto sia in occasione dello sciopero regionale di 4 ore già espletato lo scorso 25 ottobre che per quello di 24 ore proclamato per martedì 19 novembre 2019, non hanno ottemperato agli obblighi di legge (GU Serie Generale n.115 del 19-05-2018) che prevedono in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, l'obbligo per le stesse imprese di fornire adeguate informazioni all'utenza ovvero: • almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero , l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle. Risultano altresì disattesi dalle imprese gli ulteriori e seguenti obblighi richiamati dallo stesso art.9 della Regolamentazione provvisoria di cui all'oggetto: • le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione sia terminata, nonché forniranno all’utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati. Le scriventi Segreterie Regionali, ritengono con la presente, di dover doverosamente segnalare alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (e per conoscenza alle Istituzioni in indirizzo), questi gravi inadempimenti, affinché valuti e accerti il mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni contenute nella Regolamentazione provvisoria di settore ai sensi dell’articolo 13, lettere h) ed i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.



Anche gli autoferrotranvieri molisani rivendicano regole, diritti e sicurezza: "Gli autoferrotranvieri del Molise dopo la prima azione di sciopero di 4 ore effettuata lo scorso 25 ottobre e che ha fatto registrare una straordinaria adesione, incroceranno nuovamente le braccia e questa volta per 24 ore, martedì 19 novembre

. DOMENICA 17/11 ASSEMBLEA DEI LAVORATORI PRESSO IL DLF DI CAMPOBASSO - Alla base di questa decisione e che sarà ribadita nel corso dell'assemblea dei lavoratori in programma domenica mattina a partire dalle ore 9.00

presso la sede di Campobasso del Dopolavoro Ferroviario, vi è sempre la politica regionale che per decenni in materia di trasporto locale ha sottovalutato l'importanza di garantire ai cittadini quella profonda riforma del settore in grado di determinare un sistema della mobilità efficiente, coordinato ed integrato e che contempli al tempo stesso il rispetto di regole e di diritti (anche in materia di sicurezza) per i circa 500 addetti che con il loro operato assicurano un servizio essenziale previsto dalla nostra Costituzione. LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO REGIONALE - Sono davvero tante le motivazioni alla base di questa protesta che per la prima volta nella storia del Molise vede riunite tutte le sigle sindacali in una vertenza che in relazione alle problematiche comuni e generalizzate riscontrabili nelle 29 aziende, ha assunto una valenza di carattere regionale (anche questa una novità assoluta per la Regione). Si passa dalla mancanza di una pianificazione e programmazione del settore trasporti ai sistematici ritardi e, in alcuni casi addirittura alla mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, fenomeno non più isolato e che ora riguarda sia le aziende extraurbane che urbane. Poi vi sono gli aspetti legati alla eccesiva vetustà dei mezzi in circolazione (in alcuni casi violando persino le Leggi dello Stato - cfr. Divieto di circolazione autobus Euro “0” M2 M3 - art.1 c.132 Legge 190/2014) e quelli riguardanti la sicurezza dell’esercizio nonché la presenza di numerosi stalli e fermate non a norma anche in tratti di strada altamente pericolosi. Il tutto in una condizione di vero sfruttamento del personale che non a caso rende il Molise la regione con le condizioni normative e retributive peggiori del Paese.

ANCHE SUL BANDO DI GARA ABBIAMO FORTI RISERVE SOPRATTUTTO SUL DOPPIO LOTTO Anche sull’agognato e atteso bando di assegnazione dei servizi di trasporto locale, più volte annunciato e rappresentato dalla Regione come panacea di tutti i mali e che in definitiva dovrebbe portare finalmente, attraverso regolari procedure di gara, al superamento del sistema annoso delle concessioni e delle continue proroghe nonché alla riduzione contestuale dell’ingente numero di imprese che operano nel settore (circa 30), esprimiamo forti riserve rispetto alle anticipazioni fornite dalla struttura tecnica del Ministero dei trasporti (MIT). Appare infatti paradossale che per una Regione di modesta superficie e densità di popolazione quale il Molise, si stia ipotizzando il doppio lotto di gara nell’ambito del bacino unico regionale. Un caso quasi unico se raffrontato alle scelte di altre realtà regionali e territoriali nelle quali sono state già avviate analoghe procedure di gara e per le quali è stato scelto espressamente il lotto unico. Si pensi ad esempio alla Toscana, al Piemonte bacino sudest, al Friuli Venezia Giulia, alla Liguria, a Roma Est. L’esempio tuttavia più contrastante rispetto alle doppio lotto ipotizzato per il Molise è quello della Provincia di Trani che nell’ipotizzare la soluzione a un solo lotto o due lotti, ha tuttavia evidenziato la maggiore onerosità in caso di scelta della seconda ipotesi esattamente il contrario di quanto sostenuto dalla struttura tecnica del Mit a supporto della Regione Molise.

STUDIO PER IL BANDO DI GARA: NON E’ ANCORA DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE - Nel precisare che Le Organizzazioni Sindacali in veste di portatori di interesse e rispetto alle anticipazioni dello studio apprese lo scorso 5 novembre, procederanno a formulare osservazioni più esaustive e dettagliate non appena potranno disporre del relativo materiale, sono tuttavia a segnalare che a tutt’oggi non vi è traccia dello studio completo che la Regione avrebbe dovuto pubblicare nelle ore successive alla presentazione sul proprio sito istituzionale (sezione “Albo pretorio”) cosa che avrebbe dovuto consentire ai portatori d’interesse di inviare le proprie osservazioni entro cinque giorni.

Ritardi usuali a parte, non vorremmo che in definitiva la grande riforma del trasporto pubblico locale in Molise finisca per partorire un topolino. Del resto le quattro amministrazioni comunali nelle quali è già previsto il servizio urbano (Campobasso, Isernia, Termoli e Larino) hanno già deciso o comunque fatto intendere di organizzarsi autonomamente rigettando qualsiasi ipotesi (da noi ampiamente caldeggiata) di regionalizzazione dell’intero sistema di mobilità collettiva. Se a ciò aggiungiamo l’ipotesi dei due lotti di gara annunciato per il sistema extraurbano e che “casualmente” potrebbe prefigurare e favorire lo scenario degli attuali due consorzi e che oggi le imprese che operano in Molise, c’è davvero da temere che TUTTO CAMBIA AFFINCHE’ NULLA CAMBI!

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE: SCIOPERO DI 24 ORE – ECCO LE MODALITA’

Il personale viaggiante e delle biglietterie si asterrà dal lavoro per l’intera prestazione lavorativa ad eccezione delle ore in fasce di garanzia di seguito riportate.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERSONALE VIAGGIANTE

Fasce di garanzia Aziende che espletano il servizio urbano 5.17/8.17 - 13.00/16.00 A

ziende che espletano il servizio extraurbano 5.00/8.30 - 13.00/15.30