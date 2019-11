Teramo a Spicchi torna alla vittoria: supera l'Airino Termoli 104-29

TERMOLI. Torna alla vittoria (104-29) la Teramo a Spicchi nel match contro Airino Termoli, lasciando spazio agli under e facendo riposare Piccinini, Ferraro e De Marcellis!

Parziali: 25-8; 54-10; 85-22; 104-29

Teramo a Spicchi: Pira 8, Scarnecchia 4, Wu (c), Ragonici 10, Piccinini ne, Petrucci 10, Massotti 15, Sacripante, Lanzillotto 9, Manente 17, Roscioli 31, Ferraro ne. All. Simone Stirpe, Ass. all. Nastasia Di Carlo.

Airino Termoli: De Carlo 7, Grasso 2, Rotondo 6, Pellicciotti (c) 3, Tozzi 4, Del Grande 4, Lentinio 3. All. Salvatore Coppola.