Nuovi servizi gratuiti ai disabili

TERMOLI. E' stata firmata lo scorso 10 novembre la convenzione nazionale tra il Movimento Disabili Articolo 14 ed Eurorisarcimento Group Srl di Paolo Tomaello.

Il Movimento Disabili è un'associazione senza scopo di lucro con oltre mille iscritti che ha come scopo aiutare i disabili a inserirsi nel mondo del lavoro, la società Eurorisarcimento Group srl si occupa di risarcimento danni per i cittadini e disabili che subiscono incidenti stradali, infortuni sul lavoro o sono vittime di malasanità.

Lo scopo di questa convenzione destinata alle persone diversamente abili iscritte gratuitamente al Movimento Disabili Articolo 14 è di fare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell’opinione pubblica, dei mezzi di informazione, delle istituzioni e delle associazioni di categoria e dei cittadini in particolare coloro che purtroppo sono disabili, sugli strumenti di tutela e di risarcimento danni causati da eventi come: incidenti stradali, infortuni sul lavoro, infortuni sportivi o privati, malasanità, come danni da parto, errori medici, errate diagnosi per negligenza, imprudenza ed imperizia.

Per tutti i disabili iscritti gratuitamente al Movimento Disabili Articolo 14 la convenzione permette di avere:

a) Assistenza medica – legale e peritale gratuita;

b) Zero anticipi per le spese medico-legali;

c) Zero Anticipi e Zero Rischi;

d) In caso di risarcimento negato nessun costo e rischio.