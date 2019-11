Alla galleria civica il nuovo corso di teatro di Ugo Ciarfeo

TERMOLI. Sembra ieri quando Ugo Ciarfeo, da Roma, sbarcò a Termoli con le sue esperienze professionali di teatro, per fondare nella cittadina una realtà artistica cominciando dalla Scuola di Teatro. Son passati venti anni in cui centinaia di giovani, e non, si sono cimentati in una attività nuova le cui materie sorprendevano la curiosità dei partecipanti: dizione, fonetica, gestualità, lettura ed elementi generali di storia del Teatro, corredo essenziale per imparare un mestiere. La recitazione era riservata ad altro tempo perché per arrivarci ci sono delle regole da rispettare.

Lo spettacolo lo pretende scrupolosamente.

Negli anni successivi all’esordio, pur continuando con i corsi teatrali per nuove matricole, si pensò alla formazione di una compagnia stabile a Termoli “con gli anziani”già pronti a calcare il palcoscenico.

Nasce così “L’Altrotheatro di Ugo Ciarfeo” realizzando il sogno che ciascun allievo aveva nel suo programma di vita e cioè esercitare il mestiere di attore a Termoli con continuità, con dignità e anche con successo: “profeti in patria”.

Tanti gli spettacoli allestiti in questi venti anni di attività costante, con programmazione di testi di classici autori italiani e stranieri per un totale di 12 opere e con quasi 360 serate di spettacolo con pubblico, ed anche con serate “extra moenia”, effettuando pure una tournèe in Canada con una platea di tanti italiani.

A fianco dell’attività teatrale ha funzionato sempre una scuola di recitazione per la preparazione di nuove leve.

I corsi di teatro sono offerti a titolo gratuito perché Ciarfeo considera i partecipanti a questa prima fase come alunni di scuole elementari o medie, che frequentano “gratis” la scuola dell’obbligo.

Molti frequentatori hanno lasciato l’esperienza attiva esercitata per qualche periodo perché è molto faticoso seguire un lavoro così continuo e responsabile, ma sono rimasti ugualmente soddisfatti perché l’esperienza è stata anche una esperienza di vita. La scuola, per quest’anno, avrà inizio verso la fine di novembre per un periodo di quattro mesi. L’iscrizione scade il 24 di questo mese.

Per info è possibile chiamare al 324.7774218 - 340.7756118 - 333.5483873 o scrivere alla pagina facebook Laltrotheatro di Ugo Ciarfeo