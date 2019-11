“Il Potere delle Donne”, a Larino la testimonianza di Ana Maria Erra e di Maria Victoria Guevara

Questo è se vi piace W l'Italia del "Lo faccio dopo" Video

TERMOLI. Per colpa di un'opera, il Mose, che doveva essere pronta già dal 2011 e invece a oggi non si sa ancora quando sarà completata, Venezia ha subito il fenomeno dell'acqua alta come non accadeva da oltre 50 anni. Molti milioni di euro di danno e perdita di faccia a livello globale.