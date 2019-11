Franco Arminio presenta le sue nuove poesie a Larino

LARINO. Il Centro Culturale Afra, in collaborazione con la Fondazione Michelino Trivisonno Onlus e l'Istituto Comprensivo Superiore di Larino, organizza per venerdì 22 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze Freda del Palazzo Ducale di Larino, la presentazione del nuovo libro di poesie del poeta paesologo Franco Arminio. La silloge, interamente dedicata all'amore, si intitola "L'infinito senza farci caso" e sarà presentata a Larino nell'unica tappa molisana del poeta Arminio. Protagonisti della presentazione saranno anche i doppiatori Chiara Colizzi, storica voce di Nicole Kidman e Uma Thurman, e Franco Mannella, direttore artistico dell'Accademia teatrale Arotron a Pianella, che leggeranno e dialogheranno con Franco Arminio, in un incontro artistico che promette di essere autentico ed emozionante.Prima dello spettacolo pomeridiano, Franco Arminio incontrerà i ragazzi dell'istituto comprensivo superiore in una matinée che avrà luogo nell'aula magna dell'istituto "San Pardo" alle ore 11.