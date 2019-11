Tempi Moderni propone un cult generazionale: Easy Rider

TERMOLI. La rassegna cinematografica Tempi Moderni proporrà dopodomani, giovedì 21 novembre, la proiezione di un vero cult: Easy Rider, film del 1969 di Dennis Hopper, con Peter Fonda e Jack Nicholson.

Da Ovest a Est: Wyatt e Bill (Peter Fonda e Dennis Hopper, entrambi anche sceneggiatori del film), dopo aver trasportato un quantitativo ingente di droga dal Messico, attraversano gli States sui loro chopper nuovi fiammanti diretti al carnevale di New Orleans. Quintessenza del road movie e sintesi della cultura hippy, un viaggio nella decadenza dell’American Dream, nei nuovi sogni ribelli, tra donne, sesso, motociclette, stupefacenti e ottima musica rock.

Un grandissimo classico del cinema, “a pensarci bene non più solo un film, ma un prodotto che appartiene alla categoria del mito”, per il terzo appuntamento della settima edizione della Rassegna Cinematografica Tempi Moderni: Easy Rider, di Dennis Hopper (Usa, 1969) restaurato in 4K da Sony Pictures Entertainment in collaborazione con Cineteca di Bologna presso i laboratori L'Immagine Ritrovata, Chace Audio e Deluxe Audio e Roundabout Entertainment.

Consueto doppio appuntamento alle 18 e alle 21 al Cinema Oddo Termoli!