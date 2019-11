Allevatore 49enne cade nel burrone, muore poco dopo il recupero

CAPRACOTTA. Non ce l'ha fatta il noto allevatore di Capracotta, dell'omonimo caseificio, Bruno Pallotta, appena 49enne. Era caduto in un dirupo nel pomeriggio di ieri, quando si era messo sulle tracce di una mucca che si era allontanata dal resto della mandria. Il burrone profondo circa 70 metri non gli ha dato scampo, è morto dopo il recupero, avvenuto alle 21. Troppo gravi le ferite che aveva riportato, tanto da perdere conoscenza. Era stato lui stesso ad avvisare il fratello dell'incidente. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Soccorso alpino e 118. Ma non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo essere stato preso in carico dai medici del Molise soccorso.