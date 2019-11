«Una rotonda tra via Biferno, via Tevere e via Volturno»

TERMOLI. Dai consiglieri comunali e portavoce del Movimento 5 Stelle Daniela Decaro e Antonio Bovio un flash dalla IV Commissione Lavori pubblici. «Questa mattina, in IV commissione Opere e Lavori Pubblici, si è discusso della realizzazione di una rotonda, in Termoli, tra via Volturno-via Biferno- via Tevere, su proposta scritta depositata dai nostri consiglieri comunali Decaro Daniela e Bovio Antonio, in data 15.11.2019, in ossequio alle richieste formulate da tantissimi cittadini di Termoli per fini di sicurezza. Seguono aggiornamenti».