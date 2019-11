Diritti dell'infanzia, i ragazzi saranno consiglieri regionali per un giorno

CAMPOBASSO. La Presidenza del Consiglio regionale, in occasione del 30° anniversario della firma della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, insieme al Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al Comitato regionale Unicef ed all’Ufficio scolastico regionale, ha organizzato una giornata celebrativa e un momento di riflessione per dialogare, ascoltare e confrontarsi con bambini e ragazzi, in modo da esplorare, attraverso i loro occhi, il tema delicato ed importante della tutela dei diritti previsti nella Convenzione.

I ragazzi si sostituiranno per un giorno agli adulti, indossando il ruolo di “Consiglieri regionali” e saranno protagonisti di una seduta di consiglio speciale, nella quale verrà discussa e votata una proposta di legge loro sottoscritta ed avente ad oggetto preoccupazioni e problematiche che avvertono in tema di diritti all’infanzia ed all’adolescenza. Parteciperanno alla seduta consiliare il Presidente della Giunta regionale, Dott. Donato Toma e gli alunni delle classi quinte del Liceo Biologico “S. Pertini”, del Liceo Classico “M.Pagano” e Liceo Artistico “G. Manzù”.