Carenza di medici, Speranza: cercheremo di dare una risposta ragionevole

ROMA. «Si tratta della grande sfida del tempo presente: garantire l'effettivo godimento del diritto alla salute - dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Consiglio di Stato - secondo i principi di universalita', equita' e parita' di accesso alle cure, propri del nostro sistema, in presenza di risorse pubbliche limitate e nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dall'Unione europea».

«La Corte costituzionale ha chiarito – sottolinea Speranza - che 'le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana' (Corte. Cost. 203 del 2016). In termini ancora piu' netti, la Corte ha anche aggiunto, sempre in materia di diritti sociali che: 'È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione" (sentenza n. 275 del 2016)».

«Il Ministero vigila, - spiega Speranza - in sostanza, sul principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.) nella erogazione delle cure, garantendo il rispetto dei livelli essenziali di assistenza – cioè le condizioni minime di accesso alle cure - a prescindere dalle provenienze territoriali e dalle condizioni di reddito e personali dei cittadini.

Alle Regioni compete invece la concreta organizzazione ed erogazione del servizio pubblico, differenziando le modalità di soddisfazione dei bisogni di cura ed assistenza secondo le peculiarità geografiche e socio economiche proprie delle realtà locali».

Speranza quindi aggiunge: «Stiamo discutendo con le regioni sul Patto per la Salute ed emergeranno nell'ambito di quel confronto soluzioni condivise. Ma il mio auspicio è che già con la legge di bilancio si possa dare il primo segnale. Il confronto è in corso in queste ore, la legge si approva entro la fine dell'anno: proviamo a far maturare questa discussione».

«C'è una carenza di medici – rileva Speranza - che è un dato di fatto e a cui cercheremo di dare una risposta ragionevole, non imposta dal Governo ma costruita in una triangolazione con Governo, Regioni e soggetti che operano nel settore». Fonte Regioni.it