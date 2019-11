Sabato la V "Festa del Vino e dell'Olio Nuovo" a San Giacomo in versione ecosostenibile

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sabato 23 Novembre prenderà vita la V Edizione della "Festa del Vino e dell'Olio Nuovo" a San Giacomo degli Schiavoni, organizzata dall'Associazione San Giacomo Unicamente e patrocinata dal comune di San Giacomo.

A partire dalle ore 20.00 nel Borgo Vecchio di San Giacomo degli Schiavoni si snoderà il percorso enogastronomico nel quale si potrà degustare l'olio sangiacomese 2019 e dell'ottimo vino proveniente dalla vendemmia 2019, ed assaggiare piatti e prodotti tipici del paese.

L'intrattenimento musicale è affidato anche quest'anno al gruppo folkloristico "A Paranze" di Termoli che riempirà le stradine del borgo con melodie, stornelli e classici della tradizione termolese e molisana.

Questa quinta edizione sarà totalmente "plastic free" ed ecosostenibile, infatti tutto il materiale usa e getta che verrà utilizzato sarà biodegradabile e compostabile.

L'evento sarà preceduto nella giornata di venerdì 22 novembre da una importante iniziativa ecologica, organizzata dal movimento Fridays For Future di Termoli in collaborazione con l'amministrazione comunale, in cui volontari e operai comunali puliranno i margini stradali della strada provinciale SP163 che collega San Giacomo a Termoli dai rifiuti abbandonati.

Inoltre i ragazzi di "Fridays4Future Termoli" saranno presenti sabato sera con il loro banchetto, per sensibilizzare ed informare sull'importante tema dell'ecosostenibilità e del rispetto per l'ambiente.