Nasce a Casacalenda la prima aula per la didattica innovativa 'Oils'

CASACALENDA. Inaugurata la prima aula OILS all'Ipia di Casacalenda. La didattica innovativa Open Innovative Learning Space consente un insegnamento di qualità e sempre più in linea con le esigenze del mondo del lavoro, all'insegna della modernità e dell'efficienza. Così l'ingegnere e docente Robert Caporicci promotore dell'iniziativa: "L'idea è quella di creare spazi di apprendimento che consentano di ripensare la didattica in un'ottica moderna e dinamica, utilizzando come fulcro lo sviluppo della abilità creative degli studenti e le tecnologie digitali".

L'aula è dotata di dispositivi per l'automazione industriale e la robotica, strumenti elettromeccanici ed elettronici, per una didattica laboratoriale e all'insegna della qualità. "Quel che ci interessa è la formazione dei nostri studenti - così la Dirigente scolastica Filomena Giordano - per un mondo del lavoro sempre più competitivo e moderno".