Obiettivo Tropici: 300 posti di lavoro stagionali nel turismo invernale

CAMPOBASSO. Informativa della iniziativa della Regione Molise - Agenzia Regionale Molise Lavoro e Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli, riguardante la campagna nazionale di selezione di personale "Obiettivo Tropici", per la stagione invernale 2019/2020, per impieghi in Italia e all'estero.

Il Servizio Eures della Regione Molise - Agenzia Regionale Molise Lavoro e dei Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli organizzano colloqui di lavoro per occupazioni nel settore turistico per la stagione invernale 2019/2020. I colloqui di lavoro si terranno dalle ore 9.30 nelle seguenti giornate:

- 26 novembre al Centro per l'Impiego di Isernia, via Berta n.1;

- 27 novembre al Centro per l'Impiego di Campobasso, piazza Molise n. 65;

- 28 novembre presso Sala Comune di Termoli, via Sannitica n. 5.

Le figure richieste sono oltre 300 tra: animatori, accompagnatori sci, chef, sportivi, bagnini, istruttori di fitness, tecnici audio/luci, scenografi, costumisti, responsabili mini club, etc.

Questi eventi rientrano all'interno dell'Italian Employers' Day, iniziativa promossa dalla Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (Pes Network), che punta a favorire l'incontro tra i servizi pubblici per l'impiego e i datori di lavoro.Al centro dell’evento, coordinato da Anpal (Agenzia Nazionale per l'e Politiche Attive del Lavoro), l'utilità, l'efficacia e la funzione dei Centri per l’impiego a favore delle imprese, riassunto con lo slogan “Competenze e professionalità al servizio della tua impresa”.

Dal 14 al 18 ottobre, e fino al 13 dicembre 2019, con un coinvolgimento attivo della rete Eures a livello locale, le Regioni e i Centri per l'impiego di tutta Italia hanno organizzato, eventi di vario genere per promuovere i servizi pubblici per l'impiego presso le aziende e offrire concrete occasioni di lavoro a cittadine e cittadini: fiere del lavoro, workshop, recruitment day, job meeting, seminari, convegni, workshop e altro ancora.Particolare rilevanza nello svolgimento degli eventi, è stata data, inoltre, alla collaborazione con la Rete Eures, così da valorizzare la mobilità professionale europea, in occasione degli eventi di promozione delle opportunità lavorative.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura a:info@obiettivotropici.it, inserendo nell'oggetto: "Selezioni OT - Regione Molise". Per ulteriori informazione è possibile contattare il Serivizio Eures Molise al 0874416424 - eures@moliselavoro.it.