Verso lo sciopero globale per il clima del 29 novembre: assemblea pubblica al Sacro Cuore

TERMOLI. Si tornerà a parlare di clima martedì prossimo, 26 novembre, in occasione dell'assemblea pubblica organizzata alle ore 18, presso la Sala Riunioni della Parrocchia Sacro Cuore di Termoli, dove sarà aperto il dibattito a tutta la cittadinanza per parlare di #Ambiente e #SfideLocali verso il 4° Sciopero Globale per il Clima che si terrà il 29 novembre.



Programma:

#RenatoDiNicola

Per il clima fuori dal fossile - Territori in Movimento

#MarcellaStumpo

Cambiare il sistema, non il clima - Dichiarazione di emergenza climatica

#RiccardoVaccaro

Né gasdotti né trivelle, il molise è troppo bello - Discoli del Sinarca

#FridaysForFutureTermoli

Pensare globale, agire locale - 4° Climate Global Strike



“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena lottare". Albert Einstein