Giovedì al Gemelli Molise l'inaugurazione del punto lettura NpL per bambini

CAMPOBASSO. Quando si varca la soglia dell' ospedale Gemelli Molise, non sembra di entrare in un luogo di cura. Si ha l’idea di trovarsi in una piazza: gli spazi destinati alle associazioni di volontariato sembrano tante casette; c’è anche il bar, l’edicola e altri servizi utili. L’obiettivo è proprio quello di creare un ambiente familiare che faccia sentire, per quanto possibile, il paziente a casa.

Nella hall c’è anche una ludoteca dove è possibile intrattenere i bambini con giochi di ogni tipo. Da oggi, i più piccoli avranno a disposizioni anche numerosi libri per l’infanzia. Verrà inaugurato, Giovedì 21 novembre alle ore 16.00 nell’Aula Crucitti, il Punto Lettura NpL: uno spazio educativo in cui la relazione tra l’adulto e il bambino viene facilitata dalla pratica della lettura condivisa e del libro inteso come “ponte” per una comunicazione più profonda. Questi luoghi rappresentano anche occasioni di incontro per le famiglie, uno strumento per sostenere le competenze genitoriali e una modalità di tessere legami di prossimità.