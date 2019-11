Festa dell’albero, in Molise diverse iniziative di Legambiente

TERMOLI. Un albero per il clima - #ChangeClimateChange. È lo slogan che accompagnerà quest’anno la Festa dell’albero, l’iniziativa organizzata da Legambiente che ha promosso da domani, 21 novembre, e per tutto il week end, circa 500 appuntamenti in tutta Italia con la piantumazione simbolica di nuovi alberi soprattutto nelle aree colpite da eventi estremi o danneggiate dalle fiamme, per portare un messaggio di impegno collettivo per mitigare gli effetti della crisi climatica, salvaguardare e valorizzare la biodiversità, proteggere il suolo dal dissesto idrogeologico e migliorare la qualità dell’aria e della vivibilità delle aree urbane. All’invito di Legambiente per celebrare la festa dell’albero hanno risposto in tutta Italia 3.000 classi con il coinvolgimento di oltre 60mila studenti e la piantumazione di oltre 3.500 piante.

5 le iniziative organizzate da Legambiente in Molise in collaborazione con le scuole e le amministrazioni comunali a cui si aggiungono l’iniziativa organizzata a Montenero di Bisaccia dall’associazione la bottega degli incanti il 09 novembre scorso e l'iniziativa di Salcito rimandata a data da destinarsi a causa del maltempo dello scorso fine settimana.

A Riccia presso l’istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dopo un incontro in cui saranno affrontati i temi del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile si procederà a partire dalle 11,30 alla piantumazione degli alberi.

Ad Oratino appuntamento alle ore 10,00 in piazza Rogati per l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale.

A Guardialfiera presso il Bosco San Nazario a partire dalle 9,30 si terrà l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale insieme all’istituto Comprensivo Ricciardi di Palata ed il vivaio forestale della Regione Molise “Le Marinelle-Petacciato”.

A Vinchiaturo presso l’Istituto Comprensivo "Matese" di Vinchiaturo inizio delle attività a partire dalle 9,30.

A Termoli in collaborazione con la scuola primaria Istituto Comprensivo A. Schweitzer

Altre iniziative saranno organizzate venerdì 22 novembre a Miranda, sabato 23 a Portocannone e domenica 24 a Pietracatella.

La Festa dell’albero viaggia sui social. Le scuole che hanno aderito in tutta Italia partecipano al percorso educativo Scuola Sostenibile - SOS Clima, promosso da Legambiente. Le classi condivideranno sui social le immagini degli alberi piantati, il nome dato dalla classe, la specie di appartenenza, la localizzazione e una dedica sul perché si è deciso di piantarlo, utilizzando l’hashtag #changeclimatechange #FestadellAlbero.

I principali eventi in programma sono disponibili su Change Climate Change , la piattaforma online lanciata da Legambiente per coinvolgere chiunque sia interessato a invertire gli effetti del cambiamento climatico e dove possono trovano spazio iniziative e operazioni concrete per fermare la febbre la pianeta.