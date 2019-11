Operaio morto a lavoro, Capone: “Strage continua, è necessaria più formazione sulla sicurezza”

CAMPOBASSO. “L’UGL è vicina alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita questa mattina sul posto di lavoro a Bojano, in provincia di Campobasso. Si continua a morire con una tale facilità agghiacciante, per cui è evidente che occorre promuovere una maggiore cultura della sicurezza. Sono necessari più controlli e una formazione adeguata, soprattutto nei settori a rischio. L’UGL continua il suo tour ‘Lavorare per Vivere’ prossima tappa a L'Aquila, dove saremo martedì 26 novembre in Piazza Duomo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno”. Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito alla morte di un operaio rimasto schiacciato da una lastra di marmo mentre era al lavoro.