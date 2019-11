CAMPOBASSO. Una mostra tematica e un convegno presso la Biblioteca Unimol, a Campobasso, per celebrare il 150° anniversario della istituzione della Ragioneria generale dello Stato. Ad organizzarli l’Università di Foggia, l’Università degli Studi del Molise, la Ragioneria territoriale di Bari e quella di Campobasso/Isernia.

Due iniziative che hanno il pregio di spiegare, anche con il ricorso a reperti iconografici di immediata e facile lettura, compiti e funzioni della Ragioneria generale dello Stato.

Un momento importante di confronto, come ha ricordato il presidente Toma, per quanti, nella Pubblica Amministrazione, sono chiamati a lavorare per il bene della collettività, perseguendo gli obiettivi di rispetto della legalità, efficacia, efficienza ed economicità.